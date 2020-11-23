«Авангард» — «Ак Барс»: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ 23 ноября

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Авангард» — «Ак Барс».



Ставка: меньше 5 шайб в матче за 1.98.



«Авангард» принимает «Ак Барс». Сейчас «Авангард» играет не в Омске и Балашихе, а на арене «Динамо» в Петровском парке. Понятно, что лед будет чужим для всех команд.



Это первое обстоятельство, а во-вторых, на «Авангард» будет дополнительная накачка, потому что перенос на арену «Динамо» был сделан с целью собрать хоть какую-то аудиторию, так как в Балашихе зрителям ходить на арену нельзя. Здесь же можно собрать 25-30% зрителей. Но приедет много важных людей болеть за «Авангард». Прилетит и Яромир Ягр, который впервые за 9 лет приедет в Россию. Он посетит этот матч. Понятно, что Боб Хартли очень здорово в раздевалке будет накачивать свою команду. Здесь и сейчас проиграть просто нельзя, да и некрасиво.



«Ак Барс» в последних трех матчах забросил 15 шайб. Это просто бомбический результат. Казанцы играли не с самыми сильными соперниками. Например, забросить 7 шайб в ворота «Торпедо» — это не великий подвиг. Там была открытая игра. Думаю, что в матче с «Авангардом» мы такое не увидим.



Я посмотрел другие матчи, в которых эти команды рубились. В этом сезоне «Ак Барс» выиграл 2:1 по буллитам. В прошлом сезоне мы также видели 2:1 по буллитам, но уже в пользу «Авангарда». Был и матч, который завершился со счетом 3:0. Я жду достаточно окопный хоккей. Оба тренера будут минимизировать свои ошибки и постараются надежно сыграть в защите. Тем более что у «Авангарда» в строю сразу три вратаря. Наверное, будут выбирать Бобкова или Грубеца. У «Ак Барса» также хороший подбор голкиперов.



Несмотря на козырь в атаке, я ставлю на то, что тотал в основное время будет меньше 4,5 шайбы. За это дают кеф 1,98. Несмотря на то что будет ажиотаж вокруг этой игры, много голов мы не увидим. Мне так кажется. Что кажется вам — делайте ваши ставки. Ставьте лайки-колокольчики. Очень интересная игра, центральный матч игрового дня КХЛ. Не пропустите. Яромир Ягр с нами и большой хоккей в Петровском парке», — сказал Лысенков.

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