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Двух российских футбольных судей подозревают в ставках на матчи

Двух российских футбольных судей подозревают в ставках на матчи
Ставки / Прогнозы 0

Следственный департамент МВД России проверяет двух футбольных судей — Максима Матюнина и Антона Качанова. Они могли участвовать в схеме организации договорных матчей. По информации телеграм-канала Baza, арбитры могли делать ставки на исход поединков.

Под подозрением два матча сезона-2018/2019. Обоих судей уже допросили, оба они пока находятся в статусе свидетелей, однако могут перейти в разряд подозреваемых. В частности, по данным источников, Качанова уже уличили в том, что он делал ставки на исходы поединков, которые сам же и обслуживал.

Предполагается, что это дело может быть связано с исполнительным директором футбольного клуба «Чайка» Олегом Баяном. Ранее его отстранили на два года за организацию договорных матчей.

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