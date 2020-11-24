«Динамо» Киев — «Барселона»: где будет трансляция матча, смотреть онлайн

24 ноября состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Динамо» Киев — «Барселона». Начало матча — в 23:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 1». Форвард каталонцев Лионель Месси пропустит матч по решению тренерского штаба.



Букмекеры считают фаворитом гостей: поставить на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.73. Успех «Динамо» оценён букмекерами коэффициентом 4.75. Поставить на ничью предлагают за 4.25.



Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Динамо» Киев — «Барселона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.69, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.30. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.45. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.12.



Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.67. Гол Антуана Гризманна идёт за 2.30.

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