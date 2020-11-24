«Лацио» — «Зенит»: во сколько начало матча, какой канал, где покажут
24 ноября состоится матч 4-го тура Лиги чемпионов УЕФА «Лацио» — «Зенит», группа F. Начало матча — в 23:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».
Букмекеры считают фаворитом хозяев: поставить на победу итальянцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.95. Успех российского клуба оценён в 5.55. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.10.
Букмекеры считают, что матч группы F Лиги чемпионов «Лацио» — «Зенит» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.87, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.13. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.46.
Поставить на «обе забьют» можно за 1.77, на удаление — за 3.80. Гол Малкома идёт за 5.50.
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