Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Лацио» — «Зенит»: прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов

«Лацио» — «Зенит»: прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов
Ставки / Прогнозы 0

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА «Лацио» — «Зенит».

Ставка: ИТБ 1.5 гола «Лацио» за 1.80.

Чиро Иммобиле и Хоакин Корреа приняли участие в прошлом матче Серии А против «Кротоне» (2:0), больше того — каждый из них забил по голу. Похоже, функционально они готовы хорошо, так что почти наверняка появятся на поле с первых минут. А это значит, что теперь моментов у римлян должно быть заметно больше.

Команда Сергея Семака в текущем сезоне категорически не блещет. Да, получается держаться на второй строчке в чемпионате России, набрав 31 очко за 15 туров. Отставание от лидера ЦСКА составляет всего один пункт после первого круга. Ситуация рабочая. Вот в Европе дела обстоят плачевно.

Сине-бело-голубые замыкают таблицу группы F Лиги чемпионов, добыв только один балл. Отставание даже от бельгийского «Брюгге», который расположился на третьей строчке, уже три пункта. Думать при таких раскладах о дальнейшем участии в турнире крайне сложно: дортмундская «Боруссия» и «Лацио» вряд ли отдадут своё.

Для сохранения шансов надо выигрывать в Риме, однако у петербуржцев резко ухудшилось качество игры на выездах. Всего лишь одна победа при пяти пропущенных мячах за шесть последних выездов в РПЛ. А в Европе у них только четыре удара по воротам в гостевой игре с «Боруссией Д», причём все мимо. Центр поля тогда удавалось преодолевать по большим праздникам.

Скорее всего, свои два-три момента гости получат, поскольку бьянкочелести не отличаются стальной обороной на фоне нестабильности состава. И всё же реальность такова, что на данный момент «Лацио» выглядит предпочтительнее. У себя дома римляне отгрузили трёшку дортмундцам, Михаил Кержаков без работы явно не останется.

«Лацио» — «Зенит». Прогноз: Семак, Дзюба и Ловрен пролетят мимо плей-офф Лиги чемпионов
Чиро Иммобиле за 109 минут после болезни отдал голевой пас и дважды забил. Чемпиона России ждут проблемы.
Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020