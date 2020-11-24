«Лацио» — «Зенит»: прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА «Лацио» — «Зенит».
Ставка: ИТБ 1.5 гола «Лацио» за 1.80.
Чиро Иммобиле и Хоакин Корреа приняли участие в прошлом матче Серии А против «Кротоне» (2:0), больше того — каждый из них забил по голу. Похоже, функционально они готовы хорошо, так что почти наверняка появятся на поле с первых минут. А это значит, что теперь моментов у римлян должно быть заметно больше.
Команда Сергея Семака в текущем сезоне категорически не блещет. Да, получается держаться на второй строчке в чемпионате России, набрав 31 очко за 15 туров. Отставание от лидера ЦСКА составляет всего один пункт после первого круга. Ситуация рабочая. Вот в Европе дела обстоят плачевно.
Сине-бело-голубые замыкают таблицу группы F Лиги чемпионов, добыв только один балл. Отставание даже от бельгийского «Брюгге», который расположился на третьей строчке, уже три пункта. Думать при таких раскладах о дальнейшем участии в турнире крайне сложно: дортмундская «Боруссия» и «Лацио» вряд ли отдадут своё.
Для сохранения шансов надо выигрывать в Риме, однако у петербуржцев резко ухудшилось качество игры на выездах. Всего лишь одна победа при пяти пропущенных мячах за шесть последних выездов в РПЛ. А в Европе у них только четыре удара по воротам в гостевой игре с «Боруссией Д», причём все мимо. Центр поля тогда удавалось преодолевать по большим праздникам.
Скорее всего, свои два-три момента гости получат, поскольку бьянкочелести не отличаются стальной обороной на фоне нестабильности состава. И всё же реальность такова, что на данный момент «Лацио» выглядит предпочтительнее. У себя дома римляне отгрузили трёшку дортмундцам, Михаил Кержаков без работы явно не останется.
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