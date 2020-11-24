«Ювентус» — «Ференцварош»: прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА «Ювентус» — «Ференцварош».

Ставка: ИТБ 3 гола «Ювентуса» за 1.84.

В трёх турах подопечные Сергея Реброва набрали одно очко. Разгромные поражения от «Барселоны» (1:5) и «Ювентуса» (1:4), а также боевая ничья с киевским «Динамо» на своём поле (2:2). Как видно, забивают «зелёные орлы» исправно. Собственно, они действительно пытаются играть в атаку и создают не так мало.



Скажем, в Будапеште при доле везения могли забить итальянцам пару голов ещё до перерыва. В обороне, ясное дело, у «Ференцароша» всё совсем туго. «Ювентус» пока движется по сезону в соответствии с ожиданиями. Разумеется, старт получается непростым. Иначе и быть не могло: новый тренер с отсутствием опыта самостоятельной работы, переход на схему 3-5-2, затянувшиеся проблемы с коронавирусом у Криштиану Роналду.



Соответствовать привычному графику на таком фоне было сложно. Однако к концу ноября положение рабочее. В Лиге чемпионов набраны шесть очков из девяти возможных. Если бы Альваро Морате чуть больше повезло с «Барселоной», было бы больше. Но и так отрыв от третьей строчки составляет пять баллов. Остались формальности.



В Серии А ни одного поражения и 16 очков в восьми турах. Не предел мечтаний, но нормально. Вернулись в зону Лиги чемпионов, отставание от лидеров минимально. А главное — накануне очень уверенно забодали яркий «Кальяри» (2:0). Два гола к перерыву, спокойный контроль игры. 24:4 по ударам, 7:0 по попаданиям в створ.



Линия букмекеров выглядит логичной. Разница в уровне индивидуального мастерства огромна, плюс своё поле. Сложно представить, что хозяева забьют меньше трёх раз. Ключевой вопрос — пропустят ли они что-то в ответ. «Ференцварош» забивал во всех предыдущих турах, а на «обе забьют» дают 2.56. Соблазнительно.



Вариант попроще — ИТБ 3 гола «Ювентуса» за 1.84. Если фаворит ограничится тремя мячами, произойдёт возврат. Ставка посмелее — тотал больше 1.5 гола в каждом тайме за 2.90. Коэффициент очень хороший, а «Ференцварош» пока выдаёт исключительно результативные поединки. Во всех случаях было как минимум четыре мяча.