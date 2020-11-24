«Краснодар» — «Севилья»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч Лиги чемпионов

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА «Краснодар» — «Севилья».

Ставка: обе забьют + тотал меньше 4.5 мяча за 2.30.

Состав «быков» заметно приблизился к оптимальному, у тренерского штаба стало гораздо больше пространства для манёвра. В субботу против «Тамбова» вышел даже Ари. На 90 минут он пока не готов, но качественно отработать свой отрезок способен. Проблема в том, что за оборону российского клуба всё так же тревожно. Свой гол накануне он пропустил: Михаил Костюков играючи разобрался с соперниками после заброса из глубины, однако мяч отменили из-за не самого очевидного офсайда.



«Севилья» будет спрашивать гораздо строже, а ведь выходить придётся без Матвея Сафонова. Молодой вратарь уже сдал отрицательный тест на коронавирус, но по регламенту УЕФА должен провести на карантине две недели. С «Тамбовом» отыграл опытный Евгений Городов, который не впечатлял даже на уровне «Ахмата». Ногами действует неплохо, на «ленточке» совсем не блещет. Андрей Синицын остался в запасе.



Про центр защиты «Краснодара» сказано достаточно, а отсутствие основного голкипера наверняка добавит нервозности. В общем, шансы отыграть на «ноль» скорее теоретические. «Севилья» потихоньку выбралась из нижней половины таблицы Примеры: две победы подряд, в субботу дожала «Сельту» (4:2).



Стратегически испанцев полностью устроит ничья, однако отбывать номер подопечные Хулена Лопетеги не умеют. Напрягает только их выездная статистика. В Ла Лиге всего одна победа в четырёх поединках, да и состоялась ещё в сентябре. В Лиге чемпионов классно играли с «Челси», имели преимущество, не забили (0:0).



Вот и получается, что в четырёх последних выездах красно-белые забили всего два мяча. Совсем мало. Потому брать верх не рискнём даже с учётом серьёзных проблем хозяев в защите. Расклад видится таким: возвращение Кабелла и Ари добавит энергии в атаке, моменты у «Краснодара» будут. Но и поверить в игру на ноль сложно.



Вырисовывается что-то в духе 1:1 или 2:1 в пользу гостей. На классические «обе забьют» дают скромные 1.67. Мы бы выбирали между Х2 + обе забьют за 1.97 и «обе забьют + тотал меньше 4.5 мяча» за 2.30.