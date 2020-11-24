«Краснодар» — «Севилья»: эксперты оценили шансы российского клуба в матче Лиги чемпионов

24 ноября состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Краснодар» — «Севилья». Начало матча — в 20:55 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».
Букмекеры считают фаворитом гостей: поставить на победу «Севильи» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.75 (56%). Успех «Краснодара» оценён букмекерами коэффициентом 5.00 (20%). Поставить на ничью предлагают за 4.10 (24%).
Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Краснодар» — «Севилья» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.68, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.32. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.44. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.11.
Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.67, на удаление — за 3.80, на гол Маркуса Берга — 3.60.
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