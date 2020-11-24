«Торпедо» — «Автомобилист»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Торпедо» — «Автомобилист».



Ставка: ничья за 3.94.



«Ой, как интересно! Эти соперники только что сыграли в Екатеринбурге, а теперь, без каких-то промежуточных матчей, играют в Нижнем Новгороде. Понятно, что это нынче соперники по одному дивизиону, что им между собой ещё играть и играть, но, с другой стороны, устраивать репетицию плей-офф посреди регулярного сезона, правильно ли это?



Как бы то ни было, но «Автомобилисту» предстоит играть с одним из самых своих неудобных соперников по Континентальной лиге. Причём неудобным настолько, что екатеринбуржцам лучше играть с «Ак Барсом» или ЦСКА, нежели с «Торпедо» — там чаще получается побеждать. На данный момент нижегородцы имеют более чем двукратное преимущество по статистике личных встреч. Причём статистика эта не слишком-то изменилась с того момента, как к уральцам пришли большие деньги и они начали примерять на себя одежку олигархов.



В «Торпедо» больших денег не было отродясь, а нынче и вовсе приходится экономить на хлебе насущном, но это не мешает «автозаводцам» исправно бить любой «Автомобилист», хоть побирающийся на церковной паперти, хоть в красном пиджаке с голдовой цепурой. И очень хочется надеяться, что эта славная традиция, только что подтверждённая в солнечном Екатеринбурге, продолжится и в Нижнем Новгороде. Причём никто не будет против даже полного дубля с предыдущего матча. И с учётом реальных сил соперников именно он кажется наиболее вероятным исходом, по крайней мере, основного времени.



То есть отнюдь не дружеская, а скорее закадычная (в том плане, что норовят ухватить друг друга за кадык) ничья, а уже после неё нижегородцы как-то извернутся и выцыганят второе очко», — полагает Лебедев.

«Торпедо» — «Автомобилист». Прогноз: Варнаков устроит горячий приём Дацюку и Коваржу В семи предыдущих очных встречах соперники забивали как минимум по две шайбы.