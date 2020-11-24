«ПСЖ» – «Лейпциг»: прогноз Кирилла Дементьева на матч 4-го тура Лиги чемпионов

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «ПСЖ» – «Лейпциг» в рамках 4-го тура Лиги чемпионов сезона-2020/2021.



Ставка: ТМ 3.25 за 2.08.



«Этот матч можно рассматривать как игру за выход из группы. Если, конечно, «Ман Юнайтед» не оступится второй раз против «Истанбула». Понятно, что команда Сульшера по идее должна выйти в 1/8 финала, а вот «Лейпциг» и «ПСЖ» разыграют второе место.



Для французов победа обязательна, немцев вполне устроит и ничья. Я не уверен, что матч получится зрелищным и результативным. Свою роль сыграет нервно-паралитический характер, из-за которого одна ошибка может стоить команде места в плей-офф. К тому же у «ПСЖ» не очень хорошее психологическое состояние после матча с «Монако».



В этой встрече я бы порекомендовал ставку на умеренный низ: азиатский тотал меньше 3.25», — сказал Дементьев.

«ПСЖ» — «РБ Лейпциг». Прогноз: Неймар, Мбаппе, Верратти и Кейлор Навас на грани катастрофы Парижане набрали всего все три очка в четырёх турах. Вариантов нет — победа любой ценой или провал.