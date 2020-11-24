«Краснодар» — «Севилья»: прогноз Евгения Ловчева на встречу Лиги чемпионов

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Краснодар» — «Севилья».



Ставка: ничья за 4.20.



«Это команды забивные, атакующие. Что важно, у «Краснодара» потихонечку выздоровели игроки, и даже такой харизматичный человек, как Ари, возможно, уже будет играть. Потому что он немного, но выходил на футбольное поле.



«Севилья» – команда, которая не выстраивает в обороне «автобус». Не люблю эту фразу, но сегодня она существует. «Краснодар» умеет и будет атаковать. В обороне, конечно, у команды есть проблемы.



Однако «Севилья» тоже будет атаковать и раскрываться. Поэтому игра будет интересной. Ну и голы будут. Здесь без сомнения», — сказал Ловчев.

«Краснодар» — «Севилья». Прогноз: Кабелла и Ари удивят испанцев, но как быть без Сафонова? Для сохранения шансов на выход в плей-офф «быкам» нужна только победа.