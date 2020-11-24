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«Краснодар» — «Севилья»: прогноз Евгения Ловчева на встречу Лиги чемпионов

«Краснодар» — «Севилья»: прогноз Евгения Ловчева на встречу Лиги чемпионов
Ставки / Прогнозы 0

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Краснодар» — «Севилья».

Ставка: ничья за 4.20.

«Это команды забивные, атакующие. Что важно, у «Краснодара» потихонечку выздоровели игроки, и даже такой харизматичный человек, как Ари, возможно, уже будет играть. Потому что он немного, но выходил на футбольное поле.

«Севилья» – команда, которая не выстраивает в обороне «автобус». Не люблю эту фразу, но сегодня она существует. «Краснодар» умеет и будет атаковать. В обороне, конечно, у команды есть проблемы.

Однако «Севилья» тоже будет атаковать и раскрываться. Поэтому игра будет интересной. Ну и голы будут. Здесь без сомнения», — сказал Ловчев.

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Для сохранения шансов на выход в плей-офф «быкам» нужна только победа.
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