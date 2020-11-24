«Йокерит» — «Динамо» М: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ 24 ноября

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Йокерит» — «Динамо» Москва.



Ставка: ничья за 3.91.



«Несмотря на то что в дивизионе Боброва «Йокерит» занимает смешное четвёртое место и только-только бочком втиснулся в зону плей-офф Западной конференции, выкинув оттуда «Витязь», горячие финские парни тем не менее являются скрытыми лидерами – из-за большого количества отложенных по причине коронавируса матчей. Вы, конечно, скажете, что эти матчи надо ещё выиграть, – и будете совершенно правы. Но ещё не мешало бы СКА поменьше разбрасываться очками.



В грядущем матче с «Динамо» финны выглядят фаворитами хотя бы потому, что выиграли четыре последних междусобойчика. Другое дело, все они пришлись на предыдущий сезон, а мы помним, что в прошлом сезоне бело-голубые играли во что угодно, но только не в хоккей. Сейчас они взялись за ум, сейчас явно на подъёме и в данный момент имеют действующую победную серию, исчисляемую уже тремя матчами, – скромно, но со вкусом.



Динамовцам тоже нельзя разбрасываться очками. В спину им дышат минчане, а нынешняя позиция москвичей последняя, которая позволяет на первом этапе плей-офф иметь преимущество своей площадки. И просто так, за здорово живёшь отдавать его не хочется.



Таким образом, мы получаем матч, где обоим соперникам не так важно набрать очки, как важно их не потерять. То есть битва будет жаркая и упорная. Можно даже предположить ничью в основное время, а потом, в овертайме, выиграет «Йокерит». В том числе и потому, что он выиграл в овертайме три последних междусобойчика, завершившихся вничью», — сказал Лебедев.

«Йокерит» — «Динамо». Прогноз: Крикунов, Бочаров и Шипачёв тормознут разогнавшихся финнов «Йокерит» одержал две победы подряд с общим счётом 7:1. Но и «Динамо» сейчас в порядке.