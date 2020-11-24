«Ренн» — «Челси»: прогноз Кирилла Дементьева на матч Лиги чемпионов

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «Ренн» — «Челси» в рамках 4-го тура Лиги чемпионов сезона-2020/2021.



Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 1.96.



«Ренн» по игре не заслужил сокрушительного поражения от «Челси» в первом матче. Да, англичане играли лучше, но если бы у французов не случилось удаления, то были бы шансы оказать более серьёзное сопротивление.



Дома «Ренн» попытается исправить эту ошибку. Всё-таки команда боевая, а вот у «Челси», несмотря на стабилизацию игры, всё же в обороне остаются проблемы. У меня ощущение, что «Ренн» сможет пробить своего бывшего вратаря Менди, который уже устанавливает рекорд за рекордом в «Челси» по непробиваемости. Там немного повезло с календарем, но тем не менее.



Мне кажется, что матч получится достаточно результативным. Тотал больше 2.5 мяча и обе забьют по линии. Таков мой прогноз», — сказал Дементьев.

«Ренн» — «Челси». Прогноз: непробиваемый Эдуард Менди поможет зайти коэффициенту 3.10 в ЛЧ За девять матчей сенегалец пропустил всего два мяча. Кепа может спокойно греть скамейку.