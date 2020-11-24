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«Динамо» Киев — «Барселона»: прогноз Максима Калиниченко на матч Лиги чемпионов

«Динамо» Киев — «Барселона»: прогноз Максима Калиниченко на матч Лиги чемпионов
Ставки / Прогнозы 0

Изестный в прошлом футболист Максим Калиниченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Динамо» Киев — «Барселона».

Ставка: победа «Динамо» за 4.75.

«Барселона» сыграет в Киеве с местным «Динамо» в рамках четвёртого тура Лиги чемпионов.

Тут вроде бы фаворит заранее ясен. По всем статьям «Барселона» должна побеждать в этом матче. Куман будет играть почти вторым составом с «Динамо». И даже если бы у киевлян вся основа была в строю, фаворитами бы всё равно оставались каталонцы.

Но сейчас у «Динамо» много потерь. Много игроков под вопросом. Зато и «Барселона» сыграет без Месси. Ему дали отдых. Уже некоторый страх и психологический барьер украинцам в связи с этим не нужно будет преодолевать. Соперник играет без своего лидера и одного из лучших игроков мира на данный момент.

Однако не всё так радужно у сине-гранатовых. В ЛЧ у них получилось добиться трёх побед, не самых лёгких причём. Зато вот в домашнем чемпионате у команды Кумана большие проблемы. Застряли они там в середине таблицы и давно не могут подняться и попасть хотя бы в пятёрку Ла Лиги.

В связи с этим возникает вопрос: насколько сильно будет мотивирована «Барселона» в этой игре? Вероятно, биться до последнего она не станет. Куман, думаю, очень боится потерять ещё хоть кого-нибудь.

«Барселона» в этой игре будет без Месси, без мотивации и с длинным списком травмированных. Это говорит о том, что у «Динамо» есть реальный шанс. Думаю, команда Луческу не упустит возможности заполучить три очка в такой важной игре.

У себя дома киевляне в состоянии помотать нервы даже «Барселоне». Уже, в принципе, не в новинку им будет играть молодым составом. Даже в Испании «Динамо» дало неплохой бой «Барселоне». Её тогда, по сути, спас только Тер Штеген.

Учитывая всё это, просто предложу поставить на победу «Динамо», — сказал Калиниченко.

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