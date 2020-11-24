«Лацио» — «Зенит»: прогноз Дмитрия Симонова на матч Лиги чемпионов в Италии

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Лацио» — «Зенит».
Ставка: «Лацио» не проиграет и обе забьют 1.95.
«Зенит» приехал в Рим с Дриусси, Малкомом и Азмуном, но без Вердера, Караваева, Кругового и Оздоева. В итоге у команды нет номинального правого защитника, потому что альтернативный Чистяков не заявлен в ЛЧ. Потери питерского клуба крайне неприятные, но всё же не критические. При этом гораздо большие опасения вызывает не наличие или отсутствие кадров, а их состояние, текущая форма, которая оставляет желать лучшего, — и выхода из тупика пока не видать.
Мы это лицезрели и в РПЛ против «Ахмата», где качество игры «Зенита» было невысоким. Ожидаемо невзрачно выглядит Дзюба, по которому ударила известная история. «Лацио», наоборот, преодолел последствия эпидемии коронавируса в команде. Римляне не проигрывают уже семь матчей кряду — правда, пропустили в каждом из них, кроме недавней игры с аутсайдером Серии А «Кротоне» (2:0).
Полагаю, что «Зенит» не ждёт ничего хорошего в Италии, но один гол гости забить сумеют. А в том, что отличится «Лацио», сомнений тоже нет. Отсюда ставка на «обе забьют». На мой взгляд, максимум, на что может рассчитывать клуб из Петербурга, — ничья. И это было бы шикарным исходом», — сказал Симонов.
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