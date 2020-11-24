«ПСЖ» — «РБ Лейпциг»: ставка Алексея Андронова на матч Лиги чемпионов в Париже

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «ПСЖ» — «РБ Лейпциг» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021.
Ставка: победа «РБ Лейпциг» с форой (+1) за 1.90.
«Команды встречались в предыдущем туре, и немцы одержали важную для себя победу. Мне не очень понятен большой перекос коэффициентов в сторону «ПСЖ». Да, команда, конечно, по составу очень сильная. Если все футболисты реализовывают свой потенциал, то это одна из сильнейших команд в Лиге чемпионов. Но проблема в том, что далеко не в каждом матче «ПСЖ» реализовывает потенциал. Подтверждением тому служит последний матч в чемпионате Франции с «Монако» — вели в счёте 2:0, ещё два мяча не засчитали арбитры, а в итоге поражение — 2:3.
Стабильности не хватает Парижу. И немцы могут их подловить. Но с турнирной точки зрения «Лейпциг» устраивает и ничья. Думаю, что ставка на «Лейпциг» с форой (+1) и коэффициентом 1.9 будет лучшим вариантом на этот матч. Не думаю, что Париж сможет выиграть с большим преимуществом», — сказал Андронов.
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