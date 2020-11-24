«Краснодар» — «Севилья»: прогноз Александра Вишневского на игру 4-го тура Лиги чемпионов

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Краснодар» — «Севилья».



Ставка: победа «Севильи» в 1 или 2 гола за 2.40.



«Лига чемпионов возвращается в Краснодар. Наконец-то «Краснодар» предстанет в нормальном состоянии. Пауза на матчи сборных позволила собрать травмированных и дисквалифицированных игроков. Наконец-то «Краснодар» в приемлемом составе сможет сыграть против гранда, «Севильи».



Что меня здесь смущает? Очевидно, что коэффициент на победу «Севильи» 1.69 кажется хорошим. «Севилья» в порядке и одержала три победы подряд после серии неудач, но меня смущает, что турнирная мотивация слишком хорошая для «Севильи». Ей не нужно сейчас выигрывать кровь из носу. Даже ничья вполне устроит. Команда сейчас имеет отрыв от третьего места в шесть очков. Если «Севилья» в Краснодаре сыграет вничью, а «Челси» в матче с «Ренном» выиграет или сыграет вничью, то получится, что «Севилья» досрочно выйдет в плей-офф Лиги чемпионов.



Очевидно, что в этой группе «Челси» и «Севилья» на две головы выше «Ренна» и «Краснодара». Боюсь, что за два тура до конца группового раунда вся интрига тут закончится. Команды будут разыгрывать первое место и третье. В такой ситуации непонятно, будет ли «Севилья» биться, чтобы выиграть.



Всё-таки разница в классе слишком велика. Думаю, что «Севилья» победит, но не с крупным счётом, не как «Челси» выиграл в Краснодаре. Думаю, что тут будет победа с разницей в один или два гола. Коэффициент на победу «Севильи» с разницей в один-два гола составляет 2.30, что значительно больше, чем просто победа «Севильи». Мне это предложение нравится, поэтому такую ставку я и выберу на этот матч.



Отмечу, что у «Севильи» есть проблемы, травма у Акуньи, которого пришлось заменить в прошлой игре против «Сельты». Также дисквалифицирован Хесус Навас, который подвёл свою команду в предыдущем туре против «Краснодара». Вдесятером пришлось «Севилье» тогда вырывать победу у «Краснодара». Но не так уж и сложно это оказалось, по крайне мере против того состава «Краснодара».



Сейчас состав у «Краснодара» сильнее, есть фактор своего поля. Однако «Севилья» в России играет неплохо, если не считать 1:5 от «Спартака». Но до этого испанские команды при русских морозах, хотя в Краснодаре нет никаких морозов, не то что у меня сейчас снег над головой, чувствуют себя нормально. Думаю, что «Севилья» всё же победит с разницей в один-два гола.



Есть ещё одна идея по ставкам. В конце матча «Севилья» может прибавить и дожать «Краснодар». Стартовый состав у севильцев будет неоптимальным. Возможно, Иван Ракитич получит отдых, не выйдет кто-то из основных игроков. Думаю, что в концовке «Севилья» усилиями свежих игроков сможет прибавить. Очень может быть, что в последние минуты «Севилья» забьёт. Наверное, и «Краснодар» пойдёт ва-банк, так как, скорее всего, будет проигрывать в счёте.



Мне кажется, что шансы на то, что будет гол в последние 15 минут, довольно велики. Сначала хотел порекомендовать, что будет просто гол в последние 15 минут, но потом подумал, что если не просто гол, а гол «Севильи», то коэффициент будет на порядок выше. С 1.90 он вырастет до 2.40. Компенсированное время, дополнительные минуты. Мне кажется, что «Севилья» добавит и забьет «Краснодару» очередной гол, а может быть, и первый в самой концовке. Поэтому с коэффициентом 2.40 я выбираю эту ставку тоже. Но основная моя ставка — это победа «Севильи» в один-два гола», — сказал Вишневский.

«Краснодар» — «Севилья». Прогноз: Кабелла и Ари удивят испанцев, но как быть без Сафонова? Для сохранения шансов на выход в плей-офф «быкам» нужна только победа.