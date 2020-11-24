«Лацио» — «Зенит»: ставка Эльвина Керимова на матч 4-го тура Лиги чемпионов

«Лацио» — «Зенит». Прогноз на матч ЛЧ: пять лет без побед. Дзюба и Малком — мимо кассы

Сине-бело-голубые не выигрывали на выезде в Лиге чемпионов с 2015 года. Похоже, серия продлится.