«Лацио» — «Зенит»: ставка Эльвина Керимова на матч 4-го тура Лиги чемпионов

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Лацио» — «Зенит».
Ставка: победа «Лацио» за 1.70.
«Лацио» без Стракоши, Милинковича-Савича и Лулича обыграл в дождливую погоду на выезде «Кротоне». Иммобиле и Корреа забили по мячу. Классную игру показал ветеран Пароло, сделавший голевую передачу. В общем, римляне без группы ведущих футболистов на мокром поле сразу после международной паузы одержали важную победу. Отставание от 4-го места, на котором расположился «Ювентус», составляет лишь 2 очка.
«Зенит» ожидаемо потерял очки в Грозном. По ходу матча петербуржцы потеряли Караваева и были вынуждены перейти на схему с 3 центральными защитниками. То есть кадровых проблем у Семака меньше не становится.
Я думаю, что в этой паре фаворит — «Лацио». На своем поле римляне уверенно разобрались с Дортмундом, не удивлюсь, если команда Индзаги обыграет и «Зенит». Мой прогноз — победа «Лацио» за 1.70», — сказал Керимов.
- 24 ноября 2020
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