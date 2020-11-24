«Боруссия» Д — «Брюгге»: прогноз Алексея Андронова на матч Лиги чемпионов

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Боруссия» Д — «Брюгге» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021.
Ставка: «Боруссия» забьет в обоих таймах за 1.90.
«Сразу скажу, что буду повторять ставку, которая не прошла в предыдущий раз. Думаю, на данный момент существования «Боруссии» её нужно делать практически всегда, тем более что соперник довольно сильно уступает в классе. В домашнем матче Дортмунд должен постараться как можно быстрее решить исход встречи в свою пользу.
Речь о ставке «Боруссия» забьёт в каждом из таймов». Достаточно хорошо букмекеры за это платят. Коэффициент — 1.90. Я всё-таки надеюсь. что команда Фавра научится забивать голы в первых таймах, не будет доводить ситуацию до абсурда, как это было с «Шальке», с «Зенитом». А матч с «Гертой» был совсем уж странным. Пора играть в тот футбол, который соответствует классу находящихся в «Боруссии» футболистов», — сказал Андронов.
- 24 ноября 2020
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