«ПСЖ» — «РБ Лейпциг»: прогноз Романа Нагучева на игру 4-го тура Лиги чемпионов

Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий «Матч ТВ» Роман Нагучев дал прогноз на матч 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «ПСЖ» — «РБ Лейпциг».



Ставка: победа «ПСЖ» с форой (-1) за 1.89.



«В этой игре я ожидаю больше тактического футбола, чем какого-то результативного и сумасшедшего. Тем более «ПСЖ» у себя дома обыгрывал в этом году «Лейпциг», и делал он это довольно легко. Поэтому я предположу простую победу хозяев.



Да, и у тех, и у других хватает трудностей, но в гостях «Лейпциг» в этом сезоне не похож на себя домашнего. И дело здесь не только в матче против «Манчестер Юнайтед», но и в ситуациях с простыми соперниками.



Взять хотя бы игру последнего тура Бундеслиги против «Айнтрахта». «Лейпцигу» приходилось не просто взламывать оборону, но ещё и пытаться играть самим, и это у них получалось очень плохо.



Поэтому я думаю, что «ПСЖ» матч выиграет. Я бы взял Ф1 (-1)», — сказал Нагучев.

«ПСЖ» — «РБ Лейпциг». Прогноз: Неймар, Мбаппе, Верратти и Кейлор Навас на грани катастрофы Парижане набрали всего все три очка в четырёх турах. Вариантов нет — победа любой ценой или провал.