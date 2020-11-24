«Сочи» — «Спартак»: прогноз Павла Лысенкова на игру КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Сочи» и «Спартак».
Ставка: победа «Спартака» в основное время за 2.33.
«Очень непредсказуем «Спартак», и такие счета, как 1:2 по буллитам в Уфе и кошмарные 2:5 в Нижнекамске, выглядят очень печально для красно-белых. Но эти два поражения случились после серии из пяти побед, которая была так важна для команды Олега Знарка в борьбе за плей-офф.
Сейчас «Спартак» идёт на шестом месте (32 очка), а вот «Сочи» (19) – на 10-м. Трудно говорить, что южане могут вообще мечтать о плей-офф при таком раскладе. Но возможная победа над красно-белыми – один из последних шансов «Сочи» спасти этот сезон.
В этом чемпионате эти команды уже встречались, и «Спартак» дома крупно победил «Сочи» (4:1). Вообще, южане потерпели шесть поражений в последних семи матчах.
За победу «Спартака» в основное время дают приличный кэф 2.33, и я бы его взял, поверив в то, что команда Олега Знарка не упала в физиологическую яму и сможет исправиться за позор с «Нефтехимиком», — сказал Лысенков.
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