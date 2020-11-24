СКА — «Барыс»: прогноз Павла Лысенкова на встречу КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют СКА и «Барыс».



Ставка: победа СКА минимум в 3 шайбы за 2.28.



«Сейчас кажется, что это команды разных весовых категорий. Да, СКА играет неидеально. Например, уступать дома «Трактору» (0:1) и «Куньлуню» (1:2) едва ли стоило. Но состав у питерского клуба – сразу на две команды. Там очень длинная лавка и очень большой выбор игроков. Даже тренеров там полным-полно, и всегда есть кому заменить приболевшего Валерия Брагина.



«Барыс» при тренере Михайлисе совсем не вдохновляет. Речь даже не о том, что на тренировках этой команды происходят драки между одноклубниками. Это всё-таки гнилая тема. Но вот сами результаты: 1:4 от «Салавата Юлаева», 2:5 от «Авангарда», 1:2 по буллитам от неубедительной «Магнитки», 1:4 от минского «Динамо»! Да, это четыре поражения подряд. И пока мы видим, что «Барыс» не тянет против фаворитов.



Я бы здесь взял кэф 2.28 на то, что СКА у себя дома одержит победу над «Барысом» с разницей в три шайбы. То есть фора (-2.5). Да, тут есть риск, но за более мелкую победу СКА слишком уж маленький коэффициент», — сказал Лысенков.