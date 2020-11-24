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«Фонбет» подарит фрибеты до 100 000 рублей в акции «Лед и пламя: заряжай на матчи КХЛ»

«Фонбет» подарит фрибеты до 100 000 рублей в акции «Лед и пламя: заряжай на матчи КХЛ»
Ставки / Прогнозы 0

Букмекерская компания «Фонбет» запускает акцию «Лёд и пламя: заряжай на матчи КХЛ» и разыгрывает фрибеты номиналом до 100 000 рублей. Акция проходит с 23 ноября по 13 декабря.

Чтобы участвовать в акции, выполните следующие действия.

● Авторизуйтесь на сайте или в мобильном приложении.
● Подтвердите участие в виджете на главной странице, нажав на кнопку «Участвовать».
● В течение 24 часов делайте ставки на хоккей, хоккей на траве, хоккей на роликах или киберхоккей на общую сумму от 2000 рублей. Минимальный коэффициент каждой ставки – 1.50.

Клиенты, выполнившие условия акции, получат фрибеты номиналом от 100 до 100 000 рублей для ставок на матчи Чемпионата КХЛ. Участвовать в акции можно каждые 24 часа.

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