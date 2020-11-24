«Фонбет» подарит фрибеты до 100 000 рублей в акции «Лед и пламя: заряжай на матчи КХЛ»

Букмекерская компания «Фонбет» запускает акцию «Лёд и пламя: заряжай на матчи КХЛ» и разыгрывает фрибеты номиналом до 100 000 рублей. Акция проходит с 23 ноября по 13 декабря.



Чтобы участвовать в акции, выполните следующие действия.



● Авторизуйтесь на сайте или в мобильном приложении.

● Подтвердите участие в виджете на главной странице, нажав на кнопку «Участвовать».

● В течение 24 часов делайте ставки на хоккей, хоккей на траве, хоккей на роликах или киберхоккей на общую сумму от 2000 рублей. Минимальный коэффициент каждой ставки – 1.50.



Клиенты, выполнившие условия акции, получат фрибеты номиналом от 100 до 100 000 рублей для ставок на матчи Чемпионата КХЛ. Участвовать в акции можно каждые 24 часа.