«Интер» — «Реал»: во сколько начало матча, где будет трансляция

25 ноября состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Интер» — «Реал Мадрид». Начало матча — в 23:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 2».



Букмекеры считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Интера» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.17. Успех «Реала» оценён букмекерами коэффициентом 3.43. Поставить на ничью предлагают за 3.98.



Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Интер» — «Реал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.63, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.57. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.27. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.52.



Удаление идёт за 3.80, пенальти — за 2.10. Ставки на автогол принимаются за 7.00.