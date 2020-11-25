«Металлург» — «Ак Барс»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч КХЛ в Магнитогорске

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч КХЛ «Металлург» — «Ак Барс».
Ставка: тотал меньше 5 шайб за 1.72.
«Лисы» продолжают разочаровывать. С момента возвращения Ильи Воробьёва на тренерский мостик результаты выглядят совсем слабо. В девяти последних встречах случилось семь поражений. Обыграли только «Трактор» (4:1) и «Барыс» (2:1 Б), который сейчас выглядит бледно и проигрывает всем подряд.
Потихоньку сползли в турнирной таблице на шестое место, отпустив конкурентов. До «Авангарда» и «Трактора» по пять очков, до «Ак Барса» — девять. Сам Воробьёв продолжает жаловаться на всё что угодно: то шайба в ворота не идёт, то кто-то из игроков ошибся, то судьи отработали плохо.
В семи из восьми предыдущих поединков забросили не больше одной шайбы. Показатель не просто плохой — стыдный. Ведь подбор исполнителей более чем крепкий. А качество хоккея находится на низком уровне. Неудивительно, что букмекеры считают ММг аутсайдером даже на своём льду.
Впрочем, у хозяев будут шансы зацепиться. Они отдыхали на сутки больше, причём во второй раз сыграют дома. А вот «Ак Барс» проведёт восьмой матч за 16 суток. График убийственный. Казанцы сохранили лидерство в конференции, но накануне потерпели чувствительное поражение в Москве.
Понятно, что «барсы» будут злы и мотивированны, но ведь силы и энергию тоже надо где-то брать. Думается, хоккей получится вязким и закрытым. «Металлург» забивает по праздникам и раскрываться не рискнёт: семь поражений в девяти играх, на таком фоне не до веселья. Воробьёв наверняка станет плясать от печки.
А гостям просто будет сложно стабильно создавать моменты на фоне усталости. Между прочим, пять предыдущих очных встреч получились низовыми. На тотал меньше 4.5 шайбы дают отличный коэффициент 2.16. Больше того — линия позволяет взять ТМ 5 гола за нестыдные 1.72.
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