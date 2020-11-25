«Боруссия М» — «Шахтёр»: где будет трансляция матча, смотреть онлайн
25 ноября состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Боруссия М» — «Шахтёр». Начало матча — в 20:55 мск. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1».
Букмекеры считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Боруссии» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.52. Успех «Шахтёра» оценён букмекерами коэффициентом 6.55. Поставить на ничью предлагают за 4.65.
Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Боруссия Мёнхенгладбах» — «Шахтёр» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.53, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.68. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.46. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.60.
«Боруссия М» — «Шахтёр». Прогноз: Тайсон, Степаненко и Мораес ответят на позорные 0:6
Поквитаться с немцами за жуткое поражение на своём поле — дело чести для «горняков».
- 25 ноября 2020
-
09:20
-
09:15
-
09:02
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:20
-
08:00
-
07:50
-
07:45
-
07:45
-
07:17
-
06:30
-
01:10
- 24 ноября 2020
-
23:25
-
22:59
-
22:53
-
22:05
-
22:00
-
21:45
-
21:30
-
21:00
-
20:00
-
19:45
-
19:30
-
19:00
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
Партнерский контент