«Ливерпуль» — «Аталанта»: во сколько начало матча Лиги чемпионов, где будет трансляция

25 ноября состоится матч 4-го тура Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Аталанта», группа D. Начало игры — 23:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 1».

Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу англичан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.71. Успех итальянского клуба оценён в 5.00. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.60.



Букмекеры считают, что матч группы D Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Аталанта» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.37, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.99. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.30.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.41, на удаление — за 3.80. Наиболее вероятные авторы голов — Мохамед Салах (1.75) и Садио Мане (1.90). На гол Алексея Миранчука дают 3.13 (32%).