«Краснодар» — «Севилья»: результат матча 24.11.2020 и сыгравшие ставки букмекеров

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Краснодар» принимал «Севилью». Встреча прошла на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре и завершилась победой гостей со счётом 2:1.



На 4-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Севильи» Иван Ракитич. Во втором тайме, на 56-й минуте, нападающий «Краснодара» Вандерсон сравнял счёт. Результативную передачу отдал полузащитник «быков» Кристоффер Олссон. В компенсированное время победный гол забил игрок «Севильи» Мунир Эль-Хаддади.



Букмекеры считали фаворитом гостей: поставить на победу «Севильи» в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 1.75. Успех «Краснодара» оценивался в 5.00. Поставить на ничью предлагали за 4.10. С 1000 рублей можно было выиграть 1750 рублей.



Тотал больше 2.5 мяча шёл за 1.68, поставить на «обе забьют» предлагали за 1.67, на гол Вандерсона — за 8.00. Точный счёт 1:2 оценивался коэффициентом 11.0.

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