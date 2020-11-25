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«Лацио» — «Зенит»: как сыграли, кто победил, какой счёт, какие ставки и прогнозы зашли

«Лацио» — «Зенит»: как сыграли, кто победил, какой счёт, какие ставки и прогнозы зашли
Ставки / Прогнозы 0

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Лацио» принимал «Зенит». Встреча прошла на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия) и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

На 3-й минуте встречи нападающий римского «Лацио» Чиро Иммобиле открыл счёт. На 22-й минуте хавбек Марко Пароло упрочил преимущество хозяев. Через три минуты нападающий «Зенита» Артём Дзюба сократил отставание санкт-петербургской команды в счёте. Во втором тайме, на 55-й минуте, Иммобиле, успешно реализовав пенальти, оформил дубль.

Букмекеры считали фаворитом хозяев: поставить на победу итальянцев в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 1.95. Успех российского клуба оценивался в 5.55. Ставки на ничью принимались с коэффициентом 4.10. С 1000 рублей можно было выиграть 1950 рублей.

Поставить на тотал больше 2.5 мяча предлагали за 1.87, на «обе забьют» — за 1.77, на пенальти — за 2.40, а на гол Артёма Дзюбы — за 3.40.

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