«Динамо» Киев — «Барселона»: как сыграли, какой счёт, кто выиграл, какие ставки зашли

В Киеве на стадионе «НСК Олимпийский» прошёл матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Киевское «Динамо» потерпело поражение в матче с «Барселоной» со счётом 0:4.
На 52-й минуте счёт в матче открыл Серджиньо Дест. На 57-й минуте Мартин Брайтвайт удвоил преимущество каталонского клуба. Вскоре датчанин оформил дубль, реализовав пенальти, а уже в компенсированное время точку в матче поставил Антуан Гризманн.
Тренерский штаб «Барселоны» в Киеве задействовал целую группу молодых игроков и предоставил отдых лидерам. В частности, матч пропускал капитан «Барсы» Лионель Месси.
Букмекеры считали фаворитом гостей: поставить на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 1.73. Успех «Динамо» оценивался букмекерами коэффициентом 4.75. Поставить на ничью предлагали за 4.25. С 1000 рублей можно было выиграть 1730 рублей.
Тотал больше 2.5 мяча шёл за 1.69, «обе забьют — нет» — за 2.30, гол Антуана Гризманна — за 2.30. На победу сине-гранатовых всухую давали коэффициент 3.20.
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