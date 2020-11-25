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«Динамо» — «Барселона»: результат матча в Киеве и сыгравшие коэффициенты букмекеров

«Динамо» — «Барселона»: результат матча в Киеве и сыгравшие коэффициенты букмекеров
Ставки / Прогнозы 0

В Киеве на стадионе «НСК Олимпийский» завершился матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Киевское «Динамо» потерпело поражение в матче с «Барселоной» со счётом 0:4.

На 52-й минуте счёт в матче открыл Серджиньо Дест. На 57-й минуте Мартин Брайтвайт удвоил преимущество каталонского клуба. Вскоре датчанин оформил дубль, реализовав пенальти. А уже в компенсированное время точку в матче поставил Антуан Гризманн.

Тренерский штаб «Барселоны» в Киеве задействовал целую группу молодых игроков и предоставил отдых лидерам. В частности, матч пропускал капитан «Барсы» Лионель Месси.

Букмекеры считали фаворитом гостей: поставить на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 1.73. Успех «Динамо» оценивался букмекерами коэффициентом 4.75. Поставить на ничью предлагали за 4.25. С 1000 рублей можно было выиграть 1730 рублей.

Тотал больше 2.5 мяча шёл за 1.69, «обе забьют — нет» — за 2.30, гол Антуана Гризманна — за 2.30. На победу сине-гранатовых всухую давали коэффициент 3.20.

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