«Ливерпуль» — «Аталанта»: прогноз Кирилла Дементьева на матч Лиги чемпионов

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «Ливерпуль» — «Аталанта» в рамках 4-го тура Лиги чемпионов сезона-2020/2021.
Ставка: минимум 2 гола в 1-м тайме за 2.05.
«Если «Ливерпуль» выиграет в четвёртом туре у «Аталанты», то он спокойно может забыть о Лиге чемпионов на ближайшие две недели. Клопп недавно разразился огненным спичем про календарь, соответственно в двух последних турах Лиги чемпионов поставить дублёров будет настоящей отдушиной.
«Аталанте» нельзя этого допустить, потому что «Аякс» получит возможность сыграть с «Ливерпулем» в привилегированных условиях. Одним словом, «Аталанта» будет стараться играть ва-банк. Исходя из этого, мне кажется, что матч получится боевым. Не думаю, что «Ливерпуль» одержит столь же уверенную победу, как в первом матче. Итальянцы всё же должны сделать вывод, плюс кадровых проблем «Ливерпуля» никто не отменял.
Поэтому уже в первом тайме будут важные и решительные события. Рекомендовал бы ставить на тотал больше полутора уже в первом тайме», — сказал Дементьев.
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