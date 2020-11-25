«Ливерпуль» — «Аталанта»: прогноз Георгия Черданцева на игру Лиги чемпионов

Популярный футбольный комментатор и ведущий «Матч ТВ», эксперт «Рейтинга Букмекеров» Георгий Черданцев сделал прогноз на матч «Ливерпуль» — «Аталанта».
Ставка: гол Жоты за 2.17.
«Линия даёт на П1 1.70. Считаю, это просто подарок на любой матч, когда “Ливерпуль” играет дома. А против седьмой команды Серии А — это дармовой вариант. Правильно говорят, что “верняков” не бывает. Но в данном случае силы объективно неравны. Команды совершенно разного класса (при всём уважении к Гасперини и “Аталанте”).
Думаю, “Ливерпуль” должен этот матч спокойно выигрывать, гарантировать себе выход в плей-офф, а два оставшихся матча играть смешанным составом. Потому что впереди сложный период в чемпионате Англии: Boxing Day, Рождество и прочие новогодние развлечения, которые приняты в Англии. Нужно решить вопросы с ЛЧ, чтобы сэкономить силы на декабрь.
Кроме того, “Ливерпуль” только что обыграл “Лестер” в одну калитку. 3:0, 24 удара по воротам, 13 в створ. Против “Лестера”, который только что был на первом месте в АПЛ.
Так что только нечто невероятное может помешать “Ливерпулю” победить в этом матче. Поэтому я беру победу “Ливерпуля”. И на всякий случай еще возьму гол Жоты. Раз он стал главной ударной силой Ливерпуля, наверное, его кураж должен распространиться и на ближайший матч. Если Жота в составе, то я беру его гол в дополнение к победе «Ливерпуля», — сказал Черданцев.
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