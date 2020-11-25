«Салават Юлаев» — «Нефтехимик»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Салават Юлаев» — «Нефтехимик».
Ставка: победа «Салавата Юлаева» минимум в 2 шайбы за 1.66.
«У «Салавата» уйма проблем. И игровых, и кадровых, и организационных. Если почитать башкирскую прессу и при этом не заглядывать в турнирную таблицу, то можно подумать, что уфимский клуб лежит где-то на дне турнирной таблицы, придавленный «Куньлунем» и рижским «Динамо».
Но если на всё это смотреть с позиций второй команды Татарстана, то так и хочется воскликнуть: «Вашу мать! Нам бы ваши проблемы». Потому что если у «Салавата» уйма разнообразных проблем, то «Нефтехимик» в нынешнем сезоне представляет собой одну нерешаемую проблему. Причём ещё и брошенную всеми ветвями родной власти.
И вот теперь как бы проблемная команда принимает у себя действительно проблемную. И откуда тут взяться счастью для «Нефтехимика», поведайте мне? Откуда ему вообще можно взяться, если в последний раз «маленькие татары» одолевали «больших башкир» в сентябре 2018 года (и это, кстати, произошло в Уфе)? А после проиграли им четыре официальных «междусобойчика» и пять неофициальных.
Лично я даже с помощью электронной оптики не вижу в грядущем матче шансов для «Нефтехимика», хоть он и прервал свою черную серию победой над «Спартаком». Но красно-белых, если они валяют дурака, может обыграть любой. А вот чтобы одолеть даже валяющий дурака «Салават», надо обладать определённой мощностью, которой у нынешнего «Нефтехимика» просто нет. Поэтому тут всё ясно как белый день: хозяева победят спокойно и уверенно, в основное время и с преимуществом минимум в две шайбы, а скорее всего, и больше», — сказал Лебедев.
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