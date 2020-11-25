«Ливерпуль» — «Аталанта»: прогноз Дениса Казанского на игру Лиги чемпионов в Англии

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч «Ливерпуль» — «Аталанта».



Ставка: минимум 2 гола «Ливерпуля» во 2-м тайме за 2.52.



«Всё говорит о том, что матч будет результативным. Тут магия вывески: “Ливерпуль” — “Аталанта”. С другой стороны, посмотрим на то, что у “Аталанты” проблемы. Команда только что сыграла 0:0 со “Специей”. Один гол в трёх матчах для “Аталанты” — это чудовищная статистика.



Красные у себя дома невероятно хороши в АПЛ. 6 из 7 матчей в Лиге чемпионов команда побеждает. Юрген Клопп оригинально решил проблему с центром обороны, поставив на игру впереди. Команда забивает много, только что была крупная победа над “Лестером” (на мой взгляд, немного неожиданная, мне казалось, что “Лестер” доставит больше хлопот).



В общем, ИТБ1 (1.5) можно вполне себе представить в этой игре. “Аталанта” полезет вперёд, ей тоже нужно отыгрываться в этой Лиге чемпионов. У неё тяжелейшие поражения в Англии (1:5 и 0:5). Это надо будет “смывать”. Поэтому будет любопытная игра с хорошими шансами “Ливерпуля” на победу. Сыграю не просто тотал хозяев, но ИТБ1 (1.5) во втором тайме», — сказал Казанский.

«Ливерпуль» — «Аталанта». Прогноз: Салах и Жота не дадут Миранчуку отомстить за жуткие 0:5 У итальянцев в шести последних играх всего одна победа при 12 пропущенных мячах.