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«Интер» — «Реал»: ставка Георгия Черданцева на матч Лиги чемпионов

«Интер» — «Реал»: ставка Георгия Черданцева на матч Лиги чемпионов
Ставки / Прогнозы 0

Популярный футбольный комментатор и ведущий Матч ТВ, эксперт «Рейтинга Букмекеров» Георгий Черданцев сделал прогноз на матч «Интер» — «Реал».

Ставка: обе забьют за 1.50.

«Совершенно непредсказуемый матч, возможен любой исход, от 0:0 до 3:3. Потому что обе команды не всегда демонстрируют стабильный футбол. “Интер” в последней игре забил 4 при этом пропустил 2. Миланцы вообще пропускают почти в каждом матче, но и забивают прилично. Поэтому гол хозяев — ставка очевидная.

“Интеру” нужно играть на победу, потому что у него последнее место в группе.

“Реал”, возможно, устроит ничья на таком выезде (у него впереди еще домашняя игра с “Шахтером”, а потом на выезде с “Боруссией”). Если “Реал” сыграет в закрытый футбол, значит ли это, что будет забито мало голов? Конечно же не значит.

С другой стороны, странно предположить, что такие атакующие команды (которые в первом круге сыграли 3:2) не забьют совсем.

Линия предполагает, что матч будет результативным, повысив порог до 3,5. Но я не удивлюсь, если голов будет мало. Потому что “Реал” устроит ничья. А матчи без зрителей проходят совершенно нелогично.

И всё-таки буду исходить из того, что голы должны быть. Предположу, что обе забьют, хотя коэффициент и не очень высок», — сказал Черданцев.

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