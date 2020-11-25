«Интер» — «Реал»: ставка Георгия Черданцева на матч Лиги чемпионов

Популярный футбольный комментатор и ведущий Матч ТВ, эксперт «Рейтинга Букмекеров» Георгий Черданцев сделал прогноз на матч «Интер» — «Реал».



Ставка: обе забьют за 1.50.



«Совершенно непредсказуемый матч, возможен любой исход, от 0:0 до 3:3. Потому что обе команды не всегда демонстрируют стабильный футбол. “Интер” в последней игре забил 4 при этом пропустил 2. Миланцы вообще пропускают почти в каждом матче, но и забивают прилично. Поэтому гол хозяев — ставка очевидная.



“Интеру” нужно играть на победу, потому что у него последнее место в группе.



“Реал”, возможно, устроит ничья на таком выезде (у него впереди еще домашняя игра с “Шахтером”, а потом на выезде с “Боруссией”). Если “Реал” сыграет в закрытый футбол, значит ли это, что будет забито мало голов? Конечно же не значит.



С другой стороны, странно предположить, что такие атакующие команды (которые в первом круге сыграли 3:2) не забьют совсем.



Линия предполагает, что матч будет результативным, повысив порог до 3,5. Но я не удивлюсь, если голов будет мало. Потому что “Реал” устроит ничья. А матчи без зрителей проходят совершенно нелогично.



И всё-таки буду исходить из того, что голы должны быть. Предположу, что обе забьют, хотя коэффициент и не очень высок», — сказал Черданцев.

«Интер» — «Реал». Прогноз: Зидан и Азар организуют очередной провал Конте в Лиге чемпионов «Нерадзурри» набрали два очка в трёх турах, нужно любой ценой побеждать мадридцев.