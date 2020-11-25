«Атлетико» — «Локомотив»: прогноз Евгения Ловчева на игру Лиги чемпионов 25 ноября

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Атлетико» — «Локомотив».



Ставка: «Атлетико» выиграет и не пропустит за 1.66.



«Атлетико» – команда строится от обороны. Да, сменилось целое поколение футболистов. Однако в последнем матче, в котором «Атлетико» переиграл «Барселону», «матрасники» показали, что способны сдержать даже такую атаку.



Мне думается, что сегодняшняя оборона «Атлетико» сильнее нападения «Локомотива». Да, в последнее время лучшие матчи «Локомотива» приходятся именно на Лигу чемпионов. Однако в первой игре, которая прошла в Москве, была, возможно, недооценка соперника, а «железнодорожники» прыгнули выше крыши.



«Атлетико» сейчас совершенно точно перестроит отношение к «Локомотиву». Да, нужно Миранчука одного прикрыть. Однако в первой игре был больше заметен Зе Луиш. С этим они тоже разберутся. «Локомотив» сегодня не является ровней «Атлетико», — сказал Ловчев.

«Атлетико» — «Локомотив». Прогноз: Месси закрыли. С Зе Луишем и Миранчуком будет тяжелее Подопечные Марко Николича забивают на протяжении 11 матчей. Работа у Яна Облака будет.