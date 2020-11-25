«Атлетико» — «Локомотив»: прогноз Евгения Ловчева на игру Лиги чемпионов 25 ноября

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Атлетико» — «Локомотив».
Ставка: «Атлетико» выиграет и не пропустит за 1.66.
«Атлетико» – команда строится от обороны. Да, сменилось целое поколение футболистов. Однако в последнем матче, в котором «Атлетико» переиграл «Барселону», «матрасники» показали, что способны сдержать даже такую атаку.
Мне думается, что сегодняшняя оборона «Атлетико» сильнее нападения «Локомотива». Да, в последнее время лучшие матчи «Локомотива» приходятся именно на Лигу чемпионов. Однако в первой игре, которая прошла в Москве, была, возможно, недооценка соперника, а «железнодорожники» прыгнули выше крыши.
«Атлетико» сейчас совершенно точно перестроит отношение к «Локомотиву». Да, нужно Миранчука одного прикрыть. Однако в первой игре был больше заметен Зе Луиш. С этим они тоже разберутся. «Локомотив» сегодня не является ровней «Атлетико», — сказал Ловчев.
- 25 ноября 2020
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