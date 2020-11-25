«Интер» — «Реал»: прогноз Константина Генича на игру 4-го тура Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Интер» — «Реал Мадрид» в 4-м туре группового раунда Лиги чемпионов сезона-2020/2021.



Ставка: «Интер» забьёт минимум 2 мяча за 1.82.



«Не уходим от Лиги чемпионов. Нас ждёт матч в Милане, на «Сан-Сиро». «Интер» сыграет с мадридским «Реалом». Во многом уже плей-офф начинается и для «Интера», и «Реала».



Мадридцам повезло, и три недели назад они выиграли в драматичном матче (3:2), забив во втором тайме, когда «Интер» владел преимуществом и в целом смотрелся интересней.



За это время у «Реала» произошли большие изменения в составе. Не будет Серхио Рамоса, не будет Варана. Не будет Каземиро, который на карантине, не будет Бензема, у которого есть мышечные проблемы. В общем, последняя игра «Реала», если вы следите за Примерой, показала, что мадридцы выглядят не очень убедительно. Они сыграли 1:1 с «Вильярреалом».



Не очень убедительно выглядел и «Интер» в матче с «Торино», хоть и выиграл там со счётом 4:2, уступая в ходе матча 0:2. То была волевая победа. В данном случае команде Конте хочешь или нет, но, чтобы выйти из группы, а никто не мог предположить, что к 4-му туру именно «Реал» и «Интер» будут идти на третьем и четвёртом местах, «Интеру» надо лезть вперёд и атаковать.



Пока же нападение миланцев предпочтительней защиты. Есть Мартинес, есть Лукаку. Есть ребята, которые здорово поддерживали из глубины. Поэтому, учитывая кадровые проблемы «Реала», учитывая ненадёжную игру в защите в нынешнем сезоне, я думаю, что «Интер» сумеет минимум два забить, раз сумели забить два и создать гораздо больше моментов в Мадриде. Почему бы за прошедшие недели не добрать и не забить два мяча у себя на «Сан-Сиро»?



Поэтому мой прогноз на этот матч — тотал «Интера» больше 1.5 мяча», — сказал Генич.

«Интер» — «Реал». Прогноз: Зидан и Азар организуют очередной провал Конте в Лиге чемпионов «Нерадзурри» набрали два очка в трёх турах, нужно любой ценой побеждать мадридцев.