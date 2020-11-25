«Боруссия» М — «Шахтёр»: прогноз Алексея Андронова на встречу Лиги чемпионов

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Боруссия» М — «Шахтёр» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021.
Ставка: победа «Боруссии» с форой (-1) за 1.80.
«Мне кажется, что букмекеры немножко подзабыли, как сложился первый матч между этими командами – «Боруссия» выиграла его со счётом 6:0. Понятно, что «Боруссия» — команда не очень стабильная. В домашнем матче вероятность какой-то осечки может быть выше, потому что на выезде более сконцентрированно и собранно она действует. Но я думаю, что в «Боруссии» все прекрасно понимают, что у «Шахтёра» надо брать 6 очков, так как в противном случае о плей-офф Лиги чемпионов думать дальше уже не придётся.
На мой взгляд, «Боруссия» более выстроена, более актуальна в этой Лиге чемпионов. Плюс у неё в меньшей степени были испытания, связанные с коронавирусом, – у «Шахтёра» так или иначе больше чем половина команды переболели.
Я думаю, что ставка на победу «Боруссии» с форой (-1), коэффициентом 1.80 с возможным расходом – это лучший вариант», — сказал Андронов.
- 25 ноября 2020
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