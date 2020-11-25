«Атлетико» — «Локомотив»: прогноз Александра Мостового на матч Лиги чемпионов в Мадриде

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Атлетико» — «Локомотив».



Ставка: победа «Атлетико» с форой (-2) за 2.22.



«После трёх туров текущего сезона Лиги чемпионов «Атлетико» одержал одну победу и ничью, которые принесли четыре балла и вторую позицию, вслед за «Баварией». В последнем туре мадридский клуб на выезде разделил очки с сегодняшним противником. Нельзя не отметить, что испанский клуб пропустил семь мячей, что очень много для Диего Симеоне.



В чемпионате Примеры «индейцы» в последней игре разобрались с «Барселоной», что привело команду на вторую позицию, при этом хозяева остались единственным клубом, который не проигрывал.



«Локомотив» за 15 туров одержал семь побед, что привело гостей на восьмую строчку в турнирной таблице, которая не радует поклонников команды. В последнем туре «железнодорожники» обыграли «Арсенал» (1:0), что не позволило опуститься команде ниже 10-го места.



В составе «Атлетико» не сыграют травмированные Врсалько, Санчес и Эррера. У Торрейры и Суареса коронавирус. У московской команды в лазарете Баринов, Лысов и Смолов.



Я считаю, что «Локомотиву» будет очень трудно в этой игре. «Атлетико» добыл уверенную победу в последнем матче, особо не напрягаясь, что делает шансы российского клуба более призрачными. Ожидаю уверенной победы Мадрида», — сказал Мостовой.

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