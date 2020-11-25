«Олимпиакос» — «Манчестер Сити»: ставка Дениса Казанского на игру Лиги чемпионов

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч «Олимпиакос» — «Манчестер Сити».



Ставка: обе забьют за 2.07.



«Команда гостей явный фаворит, хотя в домашнем чемпионате совершенно неожиданно была разобрана “Тоттенхэмом”. Это была очень внимательная игра Жозе Моуринью и абсолютно заслуженная победа.



Но здесь есть все шансы, что “Сити” победит и выйдет в следующий раунд.



Однако мы должны обратить внимание, что “Олимпиакос” забивал в восьми матчах подряд у себя дома в любых соревнованиях.



Поэтому на греческой территории Пепу Гвардиоле будет не так уж и просто. Это будет совсем другая игра по сравнению с 3:0 в Манчестере.



Да, “Сити” победит, но будет достаточно нервно, учитывая домашнее поле греков и то, что они побегут вперёд. А тут ещё и очень хороший коэффициент на обмен голами. Думаю, именно это и стоит сыграть», — сказал Казанский.

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