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«Олимпиакос» — «Манчестер Сити»: ставка Дениса Казанского на игру Лиги чемпионов

«Олимпиакос» — «Манчестер Сити»: ставка Дениса Казанского на игру Лиги чемпионов
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Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч «Олимпиакос» — «Манчестер Сити».

Ставка: обе забьют за 2.07.

«Команда гостей явный фаворит, хотя в домашнем чемпионате совершенно неожиданно была разобрана “Тоттенхэмом”. Это была очень внимательная игра Жозе Моуринью и абсолютно заслуженная победа.

Но здесь есть все шансы, что “Сити” победит и выйдет в следующий раунд.

Однако мы должны обратить внимание, что “Олимпиакос” забивал в восьми матчах подряд у себя дома в любых соревнованиях.

Поэтому на греческой территории Пепу Гвардиоле будет не так уж и просто. Это будет совсем другая игра по сравнению с 3:0 в Манчестере.

Да, “Сити” победит, но будет достаточно нервно, учитывая домашнее поле греков и то, что они побегут вперёд. А тут ещё и очень хороший коэффициент на обмен голами. Думаю, именно это и стоит сыграть», — сказал Казанский.

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