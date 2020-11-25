«Бавария» — «Зальцбург»: ставка Максима Калиниченко на игру 4-го тура Лиги чемпионов

Известный в прошлом футболист Максим Калиниченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Зальцбург».



Ставка: победа «Баварии» и обе забьют за 1.91.



«Тяжело сейчас приходится «Баварии». Она является заложником своего собственного успеха и силы. Почти все игроки основы играли за сборные эти две недели. Немаловажно, что большинство сыграли не очень удачно.



Например, немцы сейчас, конечно, деморализованы после разгрома от Испании (0:6). Явно не пойдёт на пользу это поражение Нойеру. С одной стороны, возвращение к графику с частыми играми может помочь забыть прошлые неудачи. С другой стороны, надо не наделать новых ошибок.



Первый же матч после паузы на игры сборных «Бавария» провела не очень хорошо. Сыграла вничью она с не самым сильным «Вердером». Была видна усталость игроков команды из Мюнхена. В этом матче с «Зальцбургом» вряд ли мы увидим активный футбол от «Баварии».



Но всё-таки повезло команде Флика с соперником в этой встрече. Если бы она, например, играла сейчас с «Атлетико», то результат точно мог бы быть не в пользу немцев. А так «Баварии» предстоит играть с «Зальцбургом», который особой стабильностью и поставленным футболом в последнее время не отличается.



«Зальцбург» пока играет хуже всех в группе ЛЧ. Проигрывает он даже «Локомотиву», уступая на один балл. В домашнем чемпионате эта команда также играет с переменным успехом.



Идёт на пользу «Баварии» и отрыв от соперников по группе. Она лидирует с девятью очками, опережая «Атлетико» со второго места на пять баллов.



Их прошлая встреча с «Зальцбургом» получилась результативной (6:2). Интересно то, что «Бавария» тогда настреляла почти все свои голы в последних 20 минутах. Сейчас мюнхенцы ещё более уставшие, чем тогда. Думаю, шестью голами они не ответят в этот раз, но результат все равно сделают. Слишком высокий класс у этого клуба.



На данный момент ставить против «Баварии» — большой риск, по моему мнению. И «Зальцбург» всё-таки не та команда, в победу которой можно было бы поверить. Однако «Бавария» сейчас слишком уставшая. Минимум один гол она наверняка пропустит. Однако сами мюнхенцы тоже обязательно огорчат соперника и выиграют по итогу», — сказал Калиниченко.

«Бавария» — «Зальцбург». Прогноз: Левандовски, Мюллер и Нойер снова помогут «Локомотиву» «Бавария» накануне не справилась с «Вердером». Исправится в Лиге чемпионов.