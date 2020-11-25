«Боруссия» М – «Шахтёр»: ставка Кирилла Дементьева на матч Лиги чемпионов в Германии
Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «Боруссия» Мёнхенгладбах – «Шахтёр» в рамках 4-го тура Лиги чемпионов сезона-2020/2021.
Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 1.83.
«В первом матче «Боруссия» уничтожила «Шахтёр» уже на стартовом отрезке игры. В первую очередь за счёт того, какой темп предложила команда Розе. Я думаю, что «горняки» сделают выводы и во второй игре не будут столь беспомощны. Но Гладбах предельно мотивирован, ведь в последнем туре Бундеслиги они потеряли явную победу.
Скорее всего, игра получится более обоюдоострой. Практически нет сомнений, что она будет ещё и результативной, учитывая характер обоих клубов. Ожидаю более упорной борьбы и ставлю на ТБ (2.5) + «обе забьют», — сказал Дементьев.
«Боруссия М» — «Шахтёр». Прогноз: Тайсон, Степаненко и Мораес ответят на позорные 0:6
Поквитаться с немцами за жуткое поражение на своём поле — дело чести для «горняков».
- 25 ноября 2020
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