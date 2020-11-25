«Олимпиакос» — «Ман Сити»: прогноз Артура Петросьяна на матч Лиги чемпионов

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Олимпиакос» — «Манчестер Сити».



Ставка: гол Эль Араби за 4.25.



«Как мы и предполагали, «Сити» разочаровал в матче с «Тоттенхэмом», провёл игру ниже среднего и проиграл. «Тоттенхэм» провёл отличный матч, победил и поднялся вверх по турнирной таблице.



Проблемы «Сити» видны невооруженным взглядом. Честно говоря, мне удивительно, что с Гвардиолой продлили контракт буквально накануне матча со «шпорами». Со стороны кажется, что всё, что мог, Гвардиола с этой командой уже сделал и нужно что-то менять. Возможно, тренера.



Нет лёгкости в действиях команды – то, к чему мы привыкли, «Сити» не демонстрирует. Как-то получается всё не очень красиво, несмотря на наличие классных игроков в составе команды. Конечно, напряжённый график тоже сказывается.



Что касается «Олимпиакоса», то это приличная команда с хорошим тренером. В домашних матчах она не пропускает, включая матч Лиги чемпионов с «Марселем». Думаю, что «Сити» так уж просто здесь не будет.



Расскажу небольшую историю, которая плавно перетечёт в ставку. Есть в составе «Олимпиакоса» игрок по фамилии Эль Араби. Чуть больше года назад ему было 32 года, и он думал заканчивать свою карьеру в Катаре. С ним даже катарский клуб не стал подписывать новый контракт, он стал свободным агентом. «Олимпиакос» решил удлинить свою «скамейку», подписать марокканца – и подписал. Если помните, то «Олимпиакос» попался «Краснодару» в прошлой квалификации Лиги чемпионов – в первом матче греки выиграли 4:0, а в ответной игре «Краснодар» забил быстрый гол, но попавший в стартовый состав на удивление Эль Араби тут же забил ответный мяч и вывел команду в Лигу чемпионов. Можете представить – был никому не нужный футболист, а теперь уже стал героем новой команды, вывел её в Лигу чемпионов. УЕФА тогда признал его лучшим игроком матча, я с ним после игры по этой теме беседовал, он светился от счастья. Я спросил о его мечте, на что он ответил, что хочет сыграть против английского клуба. По жребию «Олимпиакосу» выпало играть с «Тоттенхэмом», и он забил в Лондоне мяч. Потом «Олимпиакос» занял третье место, вышел в Лигу Европы, где ему попался «Арсенал». Его победный мяч в Лондоне вывел «Олимпиакос» в следующий раунд. Потом команде попался «Вулверхэмптон», которому он тоже забил. Почему бы не поставить на то, что Эль Араби отличится в матче с «Сити». Почему бы нет? Чудеса случаются, мечты сбываются, так что всё может здесь быть.



В первом матче этих команд «Олимпиакос» вполне прилично смотрелся. Да, «Сити» забил быстрый гол, но после этого ничего особо не демонстрировал. «Олимпиакос» выглядел вполне добротно, что-то впереди у него получалось, сзади всё организованно и грамотно выглядело. Но потом Гвардиола воспользовался тем, что в Лиге чемпионов можно делать пять замен, освежил команду, и два игрока, вышедших на замену, забили в самом конце матча два мяча.



Исходя из этого, ставочка такая – «Олимпиакос» не проиграет в первые 30 минут. Всё может быть во втором тайме, возможно, опять тот же трюк проделает Гвардиола и выпустит свежих игроков. Тем не менее ещё одна ставка – победа «Олимпиакоса» с форой (+1.5). Мне кажется, что шансы у него есть», — сказал Петросьян.

«Олимпиакос» — «Манчестер Сити». Прогноз: Моуринью, Кейн и Сон начали, а М'Вила добавит Главная задача для подопечных Гвардиолы — обойтись без травм. С выходом в плей-офф всё понятно.