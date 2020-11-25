«Бавария» — «РБ Зальцбург»: прогноз Романа Нагучева на матч 4-го тура Лиги чемпионов

Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий «Матч ТВ» Роман Нагучев дал прогноз на матч 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Бавария» — «РБ Зальцбург».



Ставка: минимум 5 мячей в матче за 2.02.



«Учитывая, как закончился матч между «Зальцбургом» и «Баварией» в Австрии, предположу, что снова будет результативная встреча. Во-первых, «Бавария» давно уже крупно не выигрывала и не выпускала игроков суперосновного состава. Даже если состав приближен к тому, который мы привыкли видеть, там обязательно будет кто-то из резерва.



Мне кажется, что для уверенного участия в Лиге чемпионов нужен твёрдый основной состав и уверенная победа. Учитывая, как «Зальцбург» играет в обороне, а играет он ужасно и в чемпионате, и в еврокубках, это будет очень результативный матч. Предполагаю, что тотал матча будет больше 4.5 мяча.



Напомню, что в предыдущей игре было забито восемь мячей. «Бавария» — это не та команда, которая сначала громит соперника, а потом его жалеет. Нет, если есть возможность разгромить, то она сделает это ещё раз. Мне кажется, как раз это и произойдёт. Тотал больше 4.5 в матче «Бавария» — «Зальцбург», — сказал Нагучев.

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