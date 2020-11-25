«Бавария» — «РБ Зальцбург»: прогноз Романа Нагучева на матч 4-го тура Лиги чемпионов

Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий «Матч ТВ» Роман Нагучев дал прогноз на матч 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Бавария» — «РБ Зальцбург».
Ставка: минимум 5 мячей в матче за 2.02.
«Учитывая, как закончился матч между «Зальцбургом» и «Баварией» в Австрии, предположу, что снова будет результативная встреча. Во-первых, «Бавария» давно уже крупно не выигрывала и не выпускала игроков суперосновного состава. Даже если состав приближен к тому, который мы привыкли видеть, там обязательно будет кто-то из резерва.
Мне кажется, что для уверенного участия в Лиге чемпионов нужен твёрдый основной состав и уверенная победа. Учитывая, как «Зальцбург» играет в обороне, а играет он ужасно и в чемпионате, и в еврокубках, это будет очень результативный матч. Предполагаю, что тотал матча будет больше 4.5 мяча.
Напомню, что в предыдущей игре было забито восемь мячей. «Бавария» — это не та команда, которая сначала громит соперника, а потом его жалеет. Нет, если есть возможность разгромить, то она сделает это ещё раз. Мне кажется, как раз это и произойдёт. Тотал больше 4.5 в матче «Бавария» — «Зальцбург», — сказал Нагучев.
- 25 ноября 2020
-
21:15
-
21:00
-
20:30
-
20:00
-
19:45
-
19:30
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:29
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:45