«Интер» — «Реал»: ставка Максима Калиниченко на встречу Лиги чемпионов

Известный в прошлом футболист Максим Калиниченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Интер» — «Реал» Мадрид.



Ставка: выигрыш «Реала» с форой (0) за 2.48.



«Для обеих команд очень важный матч с точки зрения положения в группе. Обе все еще отстают от своих более слабых соперников «Шахтера» и «Боруссии» М. Отрыв хоть и небольшой, но все равно на старте этой ЛЧ никто не мог предположить, что к третьему туру в этой группе «Реал» и «Интер» будут аутсайдерами.



Конечно, особенно грустно смотреть на такую ситуацию «Реалу», который априори считается одним из фаворитов каждой ЛЧ. Сейчас кресло под Зиданом очень сильно шатается. Невыход из группы может означать для него увольнение. Поэтому «сливочные» в этой игре будут сверхмотивированны.



Здесь на «Реал» давит не только то, что им самим нужно зарабатывать очки. Их еще нельзя отдавать «Интеру». Борьба за первые два места уже очень ожесточенная. Мадридцам бы пока только разобраться с «Боруссией» и «Шахтером». В этой борьбе «Интер» им, конечно, совсем ни к чему.



Однако команду Конте так просто не победить. Она очень структурирована и сбалансирована. Хотя в этом сезоне испытывает «Интер» проблемы. Находится он в плену своих же амбиций, которые были поставлены в прошлом сезоне.



Пока чаще «Интер» выигрывает за счет индивидуального мастерства отдельных игроков. Здесь очень важен для команды Лукаку. Мартинес тоже часто выручает миланцев. Но это все равно не очень хороший знак в дальней перспективе. Сейчас Конте тоже нужно обязательно выигрывать во всех матчах, чтобы не потерять рабочее место.



Обе команды переживают не лучшие времена. У обеих есть потери в составе. «Реал», например, лишился своего главного пенальтиста, капитана и морального наставника – Рамоса. Он сыграл одну из главных ролей в их прошлом очном матче. Без Серхио «Реал» смотрелся крайне неуверенно в обороне в последней игре с «Вильярреалом».



Если сравнивать силы обеих команд, то все-таки более опасен сейчас «Реал». Даже с потерями, у него есть молодые и старые опытные игроки. А «Интер» сейчас выглядит не таким собранным.



Отступать мадридцам некуда. Им необходимо выдавать хороший матч и побеждать», — сказал Калиниченко.

«Интер» — «Реал». Прогноз: Зидан и Азар организуют очередной провал Конте в Лиге чемпионов «Нерадзурри» набрали два очка в трёх турах, нужно любой ценой побеждать мадридцев.