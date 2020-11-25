«Ливерпуль» — «Аталанта»: прогноз Артура Петросьяна на матч 4-го тура ЛЧ в Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Ливерпуль» — «Аталанта».



Ставка: «Ливерпуль» не проиграет и обе забьют за 1.74.



«Нас ждет матч четвертого тура группового раунда «Ливерпуль» — «Аталанта». «Ливерпуль», конечно, удивительная команда. Когда, казалось бы, проблемы неизбежны, мерсисайдцы выдают чумовую игру и одерживают убедительную победу. Так было в Бергамо — 5:0, так случилось и с «Лестером» — 3:0.



Трудно это чем-то объяснить, кроме как какой-то аурой и талантом Клоппа находить нужные слова и правильным образом готовить команду. Трех из четырех основных защитников не было, двух из трех ключевых полузащитников не было. Салаха не было, а «Ливерпуль» проводит матч на потрясающем уровне. Физически и тактически просто задавливает соперника и не дает ему никакого шанса.



Касаемо предстоящей игры, тут важен вопрос — будет ли «Ливерпуль» так рвать и метать, как против «Лестера» и против «Аталанты» в гостях? Сам же Клопп отметил, что очень недоволен тем, как составляется расписание, то есть в угоду телевидению. Сейчас «Ливерпуль» сыграет поздно вечером в среду, а следующий матч в АПЛ в субботу в обед. Сами понимаете, что времени почти нет на восстановление.



Клопп сам сказал, что приходится просто дарить соперникам очки в такой ситуации. Судя по всему, не будет всю основу выставлять на этот матч. Наверное, в передней линии даст кому-то отдохнуть, в центре поля что-то изменит. Все-таки, как бы необычно это ни звучало, но матч с «Брайтоном» даже важнее, чем игра в Лиге чемпионов с «Аталантой».



Что касается «Аталанты», то не совсем позитивный сейчас период у команды. Всего одна победа в последних шести матчах после удачного старта. Вроде бы физически команда неплохо выглядит и хорошо движется, но мне кажется, там что-то с концентрацией, может быть, проблема в головах, пресытились футболом основные силы. Непонятно по какой причине не дают играть Миранчуку. В последнем туре его снова на несколько минут выпустили, но даже за это время он умудрялся находить верные положения, чтобы забивать, но на этот раз ему просто не давали мяч. В целом есть некий спад у «Аталанты».



Возможно, поездка на «Энфилд» послужит неким моральным толчком к тому, чтобы футболисты снова сыграли на максимуме. В тех моментах, где что-то не получалось, что-то пересмотреть и быть более удачливыми. Здесь многое будет зависеть от того, будет ли в пол давить педаль газа «Ливерпуль». Это – главное. В любом случае «Аталанте» здесь терять нечего, нужно цепляться за очки, а победа будет означать для «Ливерпуля» выход в плей-офф. Соответственно, также нужно приложить усилия к победе.



Мне кажется, что здесь должны быть моменты. По идее должна получиться открытая игра. Предположу сделать осторожную ставку — «Ливерпуль» не проиграет, при том, что обе команды забьют. Букмекеры предлагают коэффициент в районе 1,75. Думаю, что моменты будут и там и там. «Ливерпуль» не должен проиграть, ведь он только побил рекорд, не уступал в 64 матчах АПЛ подряд».

«Ливерпуль» — «Аталанта». Прогноз: Салах и Жота не дадут Миранчуку отомстить за жуткие 0:5 У итальянцев в шести последних играх всего одна победа при 12 пропущенных мячах.