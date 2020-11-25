«Металлург» Мг — «Ак Барс»: прогноз Павла Лысенкова на игру КХЛ в Магнитогорске

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Металлург» Мг — «Ак Барс».



Ставка: победа «Ак Барса» за 2.32.



«Магнитка» сейчас на спаде – лишь две победы в девяти последних матчах. Удалось одолеть дома «Трактор» (4:1) и победить в гостях по буллитам (2:1) невнятный «Барыс».



«Металлург» идёт шестым в Восточной конференции, и там нет шанса не попасть в плей-офф – отрыв от девятого места аж 10 очков. Но вопрос в другом – что ловить в кубковых матчах при такой игре? Повторяется ситуация прошлого сезона, когда «Магнитку» тоже мотало по чемпионату. Но теперь главный тренер Илья Воробьёв уже не найдёт оправданий в том, что его уволенный предшественник завалил летнюю подготовку. Уже у самого Воробьёва спрашивают, не отправится ли он в отставку?

«Ак Барс» невнятно провёл матч в Москве против «Авангарда» (0:3). Но Казань идёт первой на Востоке, и даже при каких-то локальных провалах команда Дмитрия Квартальнова выглядит просто солиднее.



Я бы здесь не стал мудрить, а взял победу «Ак Барса» в основное время, потому что за это дают отличный кэф 2.32», — сказал Лысенков.

«Металлург» — «Ак Барс». Прогноз: Мозякин и Зарипов возьмут выходной, Кошечкин подтащит В пяти предыдущих встречах магнитогорцев и казанцев забрасывалось не больше четырёх шайб.