«Ливерпуль» — «Аталанта»: ставка Александра Неценко на встречу Лиги чемпионов 25 ноября

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Неценко дал прогноз на матч 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Ливерпуль» — «Аталанта».



Ставка: обе забьют и меньше 5 мячей в матче за 2.30.



«Англичане – хозяева положения в своей группе, у них 9 очков, а у их ближайших преследователей по 4, включая «Аталанту». «Ливерпуль» однозначно немного сэкономит на стартовом составе, но не забываем о том, что у себя дома на «Энфилде» команда Юргена Клоппа играет безупречно и очень редко проигрывает. 12 очков в этой группе гарантируют «Ливерпулю» выход. Даже в случае небольшой осечки всё можно будет компенсировать домашним матчем с «Аяксом», а также выездом к аутсайдеру группы «Мидтьюлланну».



У «Аталанты» нет никаких вариантов, надо обязательно увезти хотя бы одно очко с «Энфилда», но сделать это будет чрезвычайно непросто, так как в чемпионате Италии команда одержала только одну победу в последних пяти турах. Кроме того, если взять последние три матча подопечных Гасперини, то был забит всего лишь один гол. Его автором стал Алексей Миранчук. Положительным моментом является возвращение в основной состав вратаря Голлини. Также вернулись де Рон, Гозенс и Паломино. Неприятной новостью является только отсутствие Малиновского. «Аталанта», несмотря на то что не забивает в последних матчах, всё равно постарается дать бой «Ливерпулю», у которого сохраняются сложности с выбором в защите. По-прежнему не будут играть Александр-Арнольд, Вирджил ван Дейк и Джо Гомес. Скорее всего, выпадет из состава Мане, потому что ему предоставят отдых. Есть проблемы с Хендерсоном и Тиагой Альканторой, так что и здесь могут быть определённые изменения.



Я думаю, что «Ливерпуль» в этом матче сделает всё, чтобы победить, даже несмотря на то, что у него не все игроки будут играть. Я бы предложил комбинированную ставку – у меня нет сомнений, что «Ливерпуль» всё-таки пропустит гол от «Аталанты», прижатой к стенке надобностью увозить из Англии очки, поэтому обе команды забьют и тотал меньше 4.5», — сказал Неценко.

«Ливерпуль» — «Аталанта». Прогноз: Салах и Жота не дадут Миранчуку отомстить за жуткие 0:5 У итальянцев в шести последних играх всего одна победа при 12 пропущенных мячах.