«Олимпиакос» — «Манчестер Сити»: прогноз Ильи Казакова на матч Лиги чемпионов в Греции

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Олимпиакос» — «Манчестер Сити».
Ставка: индвидуальный тотал «Манчестер Сити» больше 2 за 1.68.
«Олимпиакос» в порядке в национальном первенстве. Но это совершенно не критерий перед матчем с «Манчестер Сити». Да, в последнем туре АПЛ «горожане» проиграли «Тоттенхэму».
Однако, я думаю, команда Пепа Гвардиолы не должна впасть от этого результата в отчаяние и все вопросы относительно выхода в плей-офф закрыть досрочно уже в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
Мне кажется, надо брать ИТБ2 (2.0). Я думаю, что команда Пепа Гвардиолы в этой игре вновь покажет свои лучшие качества против такого соперника. Мне кажется, это правильная ставка», — сказал Казаков.
- 25 ноября 2020
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:20
-
09:15
-
09:02
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:20
-
08:00
-
07:50