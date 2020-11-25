Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Олимпиакос» — «Манчестер Сити»: прогноз Ильи Казакова на матч Лиги чемпионов в Греции

«Олимпиакос» — «Манчестер Сити»: прогноз Ильи Казакова на матч Лиги чемпионов в Греции
Ставки / Прогнозы 0

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Олимпиакос» — «Манчестер Сити».

Ставка: индвидуальный тотал «Манчестер Сити» больше 2 за 1.68.

«Олимпиакос» в порядке в национальном первенстве. Но это совершенно не критерий перед матчем с «Манчестер Сити». Да, в последнем туре АПЛ «горожане» проиграли «Тоттенхэму».

Однако, я думаю, команда Пепа Гвардиолы не должна впасть от этого результата в отчаяние и все вопросы относительно выхода в плей-офф закрыть досрочно уже в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Мне кажется, надо брать ИТБ2 (2.0). Я думаю, что команда Пепа Гвардиолы в этой игре вновь покажет свои лучшие качества против такого соперника. Мне кажется, это правильная ставка», — сказал Казаков.

«Олимпиакос» — «Манчестер Сити». Прогноз: Моуринью, Кейн и Сон начали, а М'Вила добавит
Главная задача для подопечных Гвардиолы — обойтись без травм. С выходом в плей-офф всё понятно.
Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020