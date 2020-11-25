«Олимпиакос» — «Манчестер Сити»: прогноз Ильи Казакова на матч Лиги чемпионов в Греции

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Олимпиакос» — «Манчестер Сити».

Ставка: индвидуальный тотал «Манчестер Сити» больше 2 за 1.68.



«Олимпиакос» в порядке в национальном первенстве. Но это совершенно не критерий перед матчем с «Манчестер Сити». Да, в последнем туре АПЛ «горожане» проиграли «Тоттенхэму».



Однако, я думаю, команда Пепа Гвардиолы не должна впасть от этого результата в отчаяние и все вопросы относительно выхода в плей-офф закрыть досрочно уже в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.



Мне кажется, надо брать ИТБ2 (2.0). Я думаю, что команда Пепа Гвардиолы в этой игре вновь покажет свои лучшие качества против такого соперника. Мне кажется, это правильная ставка», — сказал Казаков.